مرور 24 ساعة دون تسجيل أي إصابة بإنفلوانزا الطيور

المواطن - واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الـ24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وبينت الوزارة، في إيجازها اليومي، أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 10459عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 159 حالة، في حين جرى التخلص من 886 طائرًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت 3 بلاغات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 8، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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