مسؤول بالإدارة الأميركية: ترامب سيعرض صفقات بقيمة 35 مليار دولار على ولي العهد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي وصل للولايات المتحدة، في زيارة تمتد لأكثر من أسبوعين، والتي تأتي في إطار أولى جولات ولي العهد الخارجية منذ يونيو الماضي.

وكشف مسؤولون في الإدارة الأميركية لصحيفة الجارديان البريطانية، أن ترامب يُجهز لصفقات بقيمة 35 مليار دولار، وذلك خلال اللقاء الذي سيجمعه، اليوم الثلاثاء، مع وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الجانبين يحملان في ملفاتهما العديدَ من الصفقات والمشروعات المشتركة، والتي من شأنها أن تعزز الروابط السياسية والتجارية بين الرياض وواشنطن.

وتناولت التقارير الإعلامية، خلال الأيام القليلة الماضية، إمكانية عقد العديد من الاجتماعات الضخمة والحيوية التي تنتظر ولي العهد خلال زيارته الجارية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تلك اللقاءات التي من المتوقع عقدها على مدار أيام الزيارة سيكون لها بالغ الأثر على لنمط الاقتصادي للمملكة.

ومن المرجح أن يتوجه ولي العهد للاجتماع مع المديرين التنفيذيين في شركات صناعة السينما في لوس أنجلوس، وذلك خلال محاولة لتشجيع صناعة الأفلام في المملكة بالفترة المقبلة، لاسيما بعد أن رفعت المملكة الحظرَ الذي كان مفروضًا على إقامة دور السينما في البلاد.

بعد واشنطن من المقرر أن يتوجه الأمير محمد بن سلمان إلى بوسطن ونيويورك وسياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وهيوستن، وفي المحطة الأخيرة، يأمل ولي العهد في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط الأميركي إلى المملكة العربية السعودية.







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