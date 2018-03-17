مسؤول بالإدارة الأميركية: تيلرسون كان في المرحاض وقت إبلاغه بإقالته

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشفت صحيفة ديلي بيست الأميركية، عن بعض التفاصيل الخاصة بقرار إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، والذي تلقى خبر إنهاء خدمته في إدارة بلاده، الأسبوع الماضي، وسط ظهور ترشيحات جديدة تُعزز كفة رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية مارك بومبيو لتولي إدارة الشؤون الخارجية للولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة الأميركية: إن جون كيلي، رئيس هيئة الأركان، كشف قصةً محرجةً عن واقعة إبلاغ تيلرسون بقرار الإقالة، حيث أوضح أن وزير الخارجية المُقال كان يعاني من آلام في المعدة خلال ذلك اليوم، وهو ما دفعه لاستخدام المرحاض في الوقت الذي كان كيلي بصدد إبلاغه بالخبر.

وأشار عدد من مسؤولي البيت الأبيض إلى أن تيلرسون بدا مصدومًا من القرار، كما تمت إحاطته بعدد من الأشخاص الذين يعملون في الإدارة والذين كانوا حريصين على تمهيد الأمور له قبل الإعلان الرسمي عن القرار.

وبيَّنت تقارير إعلامية، خلال الفترة الماضية، أن رئيس CIA بومبيو يظل هو المرشح الأوفر حظًّا لتولي المنصب خلفًا لتيلرسون، والذي كان يشغل منصبه بشكل عادي وقتها.

بومبيو هو أكثر مَن يفهم التحركات الإيرانية ويرفضها، كما أنه يمتلك درايةً واسعةً على مستوى المعلومات والاستخبارات بتحركات وسياسات طهران في منطقة الشرق الأوسط.







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