مسؤول عسكري يمني يثمن دور التحالف ‏في مساعدة الشعب اليمني​

المواطن - متابعة

ثمّن مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع ‏الفريق الركن محمد علي المقدشي عاليًا الدور الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن في سبيل مساعدة الشعب اليمني وجهوده المبذولة لإسناد العمليات العسكرية ودعم عملية بناء الجيش اليمني.

وأكد خلال ترؤسه أمس في مدينة مأرب، اجتماعًا برؤساء الهيئات والدوائر ‏بوزارة الدفاع اليمنية أن المؤسسة العسكرية أصبحت اليوم أكثر قوة وقدرة ‏لاستكمال تحرير كل شبر من اليمن واجتثاث خطر الميليشيات الحوثية ومكافحة ‏الجماعات الإرهابية والمشاريع التخريبية وأية محاولات للعودة إلى الوراء وخلق ‏الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.‏

وأشاد الفريق المقدشي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بالانتصارات التي يحققها الجيش اليمني، في مختلف ‏جبهات القتال ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران, مؤكدًا أن الميليشيا ‏الحوثية تتلقى الانكسارات والهزائم على يد قوات الجيش والمقاومة في مختلف ‏الجبهات.‏







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