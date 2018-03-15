مستشفى أحد ينهي معاناة مريض عبر عملية نادرة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة:

نجح فريق طبي من مستشفى أحد بالمدينة المنورة، في إنهاء معاناة مريض من حصوة في أعلى الحالب، عبر إجراء عملية نادرة تجرى لأول مرة في المستشفى، بقيادة استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية الدكتور عماد بن سعيد سلامة.

وكان المريض يعاني من حصوة، في أعلى الحالب الأيمن في الجهاز البولي وأجريت له عدة عمليات لتفتيت الحصوة خلال الفترة السابقة، لكنها لم تنجح.

وقد تمكن الفريق الطبي، من إزالة الحصوة للمريض بواسطة جهاز المنظار المرن للحالب والذي تم توفيره بقسم المسالك البولية في المستشفى ويتميز بدقته في الوصول إلى الحصوات في الجهاز البولي وتفتيتها بتقنية الليزر.

وعلى جانب آخر وفي إطار الجهود المبذولة لتقليص مواعيد الانتظار في مستشفى أحد بالمدينة المنورة، قامت إدارة المستشفى، بإضافة 3 عيادات أسبوعيا لقسم الأنف والأذن والحنجرة، فضلا عن عيادة في قسم القلب بالمستشفى ليوم الثلاثاء، وفي نفس السياق تم دعم قسم القلب بالمستشفى بـ 4 عيادات أخصائية.







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