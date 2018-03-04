مستشفيات القصيم تُجري 27606 عمليات جراحية خلال 2017

المواطن- القصيم

كشفت إحصاءات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أعداد العمليات الجراحية بمستشفيات المنطقة، حيث بلغت 27606 عمليات خلال العام الماضي 2017.

وبحسب مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير بالإنابة حمدي الرشيدي، فإن الإحصاءات الحديثة أوضحت أن العمليات الجراحية المفتوحة بلغت 24591 عملية، فيما كان عدد العمليات الجراحية بالمناظير 2324 عملية جراحية، كما أظهرت الإحصاءات أن عدد الإجراءات بالمناظير داخل غرف العمليات للفترة نفسها 25 عملية، فيما بلغ عددها خارج غرف العمليات 20 عملية جراحية، وبلغ عدد الإجراءات الجراحية خارج غرف العمليات 646 عملية.

وأشار الرشيدي إلى أن الشؤون الصحية توثق جميع الإحصاءات إلكترونياً ومرتبطة بجميع المنشآت الصحية وسط تدقيق ومراجعة من جانب إدارة الإحصاء.







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