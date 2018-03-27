مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى

المواطن - واس

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية في القدس، أن مجموعات المستوطنين تضم 66 مستوطناً، و37 عنصراً من مخابرات الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى، وسط أداء عدد منهم حركات تلمودية صامتة، في حين نفذت عناصر المخابرات جولة استكشافية في العديد من مرافق المسجد المبارك.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أوقفت أحد المُصلين من الشبان وأخرجته من المسجد وأخضعته للتفتيش الجسدي دون معرفة ما إذا كانت اعتقلته أم لا.







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