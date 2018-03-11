مسلي آل معمر رئيساً لرابطة دوري المحترفين السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، تولي مسلي آل معمر رئاسة الرابطة خلال الفترة المقبلة بدلًا من عادل عزت.

وجاء الإعلان عن فوز آل معمر برئاسة الرابطة بالتزكية نظرًا لعدم دخول منافس له على مقعد رئاسة الرابطة خلال اجتماع أعضاء الرابطة اليوم الأحد.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الرابطة، فإنه تمت تزكية آل معمر لمدة 4 سنوات مقبلة، خلال الاجتماع غير العادي الذي عقده مجلس إدارة الرابطة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي أندية دوري المحترفين، وممثل الاتحاد السعودي.

وأعرب آل معمر عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على تزكيته متمنيًا تحقيق الأهداف والطموحات التي تهدف إليها الأندية الأعضاء، مثمنًا لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ما يقدمه للرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وفق رؤية ثابتة تستهدف تطوير منظومة الأداء العام، ونقلها لمواكبة نظيراتها على مستوى العالم.

وجاءت استقالة عادل عزت من منصبه بعدما برر ذلك بأنه لن يكون بإمكانه الجمع بين منصب رئاسة الاتحاد السعودي، ورئاسة رابطة دوري المحترفين في وقت واحد لكون الرابطة بحاجة إلى مزيد من التفرغ للقيام بأعباء أعمالها.

وتولى عادل عزت منصب رئاسة رابطة دوري المحترفين السعودي في 26 ديسمبر 2017.







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