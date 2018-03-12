مسلي آل معمر: هذا هو هدفي بعد رئاسة رابطة الدوري السعودي

المواطن - الرياض

عبر مسلي آل معمر، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين الجديد، عن سعادته، وذلك بعد تعيينه رئيسًا لرابطة الدوري أمس الأحد.

وتحدث مسلي آل معمر لبرنامج أكشن يا دوري على قناة MBC ACTION قائلًا: مسؤولية كبيرة على عاتقي، وبتعاون أعضاء مجلس الإدارة سنحقق المراد.. الشباب والرياضة يحظون بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة ومن معالي رئيس هيئة الرياضة.

وأضاف مسلي آل معمر: حين تعمل مع رجل يصنع القرار بوقت وجيز مثل تركي آل الشيخ فالنجاح حليفك، ولن أقدم وعودًا عشوائية، وسأعطي هذه المهمة كل الوقت والجهد المطلوب.

وتابع رئيس رابطة دوري المحترفين الجديد: لم أعلم بترشيحي لرئاسة رابطة الدوري سوى قبل أيام.. تزكيتي أمر مشرف لي.







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