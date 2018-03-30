مسيرة_العودة_الكبرى.. الآلاف يحتشدون ضد الاحتلال في يوم الأرض

المواطن - متابعات

احتشد الآلاف في المخيمات بقطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في مسيرات العودة في الذكرى الـ 42 ليوم الأرض، مما أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء والمصابين في شرق قطاع غزة.

وشارك رواد تويتر عبر وسم #مسيرة_العودة_الكبرى، للتأكيد على حق الفلسطينيين في أراضيهم التي وضع الاحتلال الإسرائيلي يده عليها.

وطالب المغردون المجتمع الدولي بمناصرة القضية الفلسطينية، وردع قوات الاحتلال المستمرة في توسعها على حساب أرواح وأراضي الفلسطينيين.

من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 356 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

ووصل عشرات الفلسطينيين إلى مناطق قريبة من السياج الحدودي الإسرائيلي، ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، في وقت لا يزال الآلاف يحتشدون في المخيمات التي أقيمت في وقت سابق.

وذكر شهود أن الشبان تمكنوا من تحطيم كاميرات إسرائيلية في المنطقة الصناعية شرق غزة.. ونقلت شبكات تلفزيونية فلسطينية، نقلا حيا لتدفق الآلاف ضمن مسيرة العودة، فيما من المقرر أن تنطلق الفعاليات رسميا ظهر اليوم.. وفي ساحات الخيام، أقام المشاركون مباريات كرة قدم، وإفطارات شعبية؛ وفقا لوكالة “معا” الفلسطينية.

وكتب الدكتور تاج السر عثمان قائلا “الشعوب أقوى من كل شيء لا تصدقوا من يقلل من شأنها فالوعي الشعبي في لحظة فارقة يفعل الكثير ويحبط مخططات المتآمرين”.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قناصته على حدود قطاع غزة؛ لمواجهة مسيرة “العودة الكبرى” التي انطلقت باتجاه الخط الفاصل، بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني الذي يصادف 30 مارس كل عام، والتي تهدف إلى إعادة الضوء لقضية اللاجئين الفلسطينيين.







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