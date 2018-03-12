مشروع قرار أميركي جديد أمام مجلس الأمن لوقف إطلاق النار كليًا في الغوطة

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، نيكي هايلي، إن “مشروع القرار لن يسمح للقوات الروسية والسورية بشن ضربات على الأرض”.

وحذرت هايلي حكومة سوريا من أن “الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك”.

وأضافت : “صنعنا مشروع قرار واضح وسهل، وينبغي أن يتم تطبيقه سريعًا بمجرد أن يتم تبنيه”.

وأكدت هايلي أن هدف بلادها الأول هو حماية المدنيين في الغوطة الشرقية ودمشق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، دعا اليوم، جميع أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بالقانون الدولي.

وقال غوتيرس إنَّ “الحصار لا يزال يتواصل في الغوطة الشرقية، رغم الهدنة، ووصول المساعدات الإنسانية متعثر”.

وأضاف أنَّ “قوات الأسد ما زالت تُكثف غارتها وحملاتها البرية على غوطة الشرقية”.

وأشار إلى أنَّ “الهجوم التركي على عفرين متواصل وأدى إلى نزوح الكثير من المدنيين”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الهدنة التى أعلنتها روسيا لمدة 5 ساعات لم تكن كافية، وإن الوضع الإنساني في الغوطة مزر.

يذكر أن المجلس اتخذ قرارًا في وقت سابق بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يومًا، لكن لم يتم الالتزام به من قبل قوات بشار.