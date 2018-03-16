مشكلات أمام حساب المواطن.. يعيل 10 أفراد وقَلَّ دعمه!

المواطن- عبدالرحمن دياب

مشكلات عديدة تُعرض على خدمة عملاء برنامج حساب المواطن على “تويتر” بعضها يتم حلها بسهولة وتوضيح المسألة للسائل، والبعض الآخر لا يجد إجابات شافية له.

واستطلعت “المواطن” أبرز المشكلات الخاصة ببرنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، على موقع “تويتر”، لتجد واحدة منها تتكرر يومًا بعد يوم وهي لمواطنين مستفيدين من البرنامج ولكن ينقص الدعم الخاص بهم بسبب راتبهم رغم أن نصفه تقريبًا يذهب إلى الأقساط.

وشكا مواطن من أنه لم يستلم دعم حساب المواطن منذ شهرين والسبب بحسب ما ذكرت خدمة عملاء البرنامج راتبه 12 ألف ريال.

وأكد المواطن أن نصف راتبه يذهب إلى الأقساط كما أن البنزين ارتفع والكهرباء والمياه، موضحًا أنه عسكري ويعيش على الأقساط ويجب النظر لحالة المواطنين بعيدًا عن الرقم المحدد لراتبهم.

أما المشكلة الثانية فكانت لمواطن قدَّم اعتراضًا على الدفعتين الأخيرتين من حساب المواطن، حيث كانت الدفعة الأولى والثانية بمبلغ ثم الثالثة والرابعة بمبلغ أقل رغم أن لديه 6 تابعين ويعيل أسرة مكونة من 10 أفراد.

وتعجب المواطن من سبب خصم الدعم وعدم التجاوب السريع مع مشكلته.

وفي وقت سابق اليوم، أوضح برنامج حساب المواطن كيفية تقديم اعتراض على قيمة الدعم، في حال كان لدى أحد المستفيدين اعتراض على قيمة الدعم المقدم له خلال دورة الدفع.

وأضاف البرنامج أنه تتم إتاحة أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في البوابة الإلكترونية، بعد خمسة أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.

وبيّن حساب المواطن أنه يُمكن للمستفيد تقديم الاعتراض عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي ( هنا اختيار “حالة الدفعات وتقديم الاعتراض” من الصفحة الرئيسية. الضغط على أيقونة “تقديم اعتراض على الدفعة الحالية”. وسيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.

وأشار البرنامج إلى أنه في حال كانت الدفعة ناقصة أو صفرًا، فإن ذلك يعود إلى أسباب منها: تجاوز الدخل الشهري للمستفيد للحد المانع للدعم، أو عدم إفصاحه عن الدخل أو المصدر الصحيح للدخل، أو عدم أهلية أحد التابعين.

ودعا حساب المواطن الراغبين في التقدم بالشكوى على حساب الدعم المخصص لهم إلى مراعاة عدد من الأمور منها:

التحقق من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الموقع الإلكتروني للبرنامج مع ما تم إيداعه فعليًّا في الحساب. التحقق من قيمة الاستحقاق عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة. التأكد من أهلية جميع التابعين.

وشدد حساب المواطن على مراعاة أمرين عند استخدام حاسبة الدعم التقديرية:

الأول: هو إدخال نفس مبلغ الدخل الذي تم إدخاله عند التسجيل في حساب المواطن للمرة الأولى.

الثاني: التأكد من أهلية جميع الأفراد التابعين.







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