مصادر “المواطن”: التعليم ترفع عدد حالات ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 15 حالة

المواطن - وليد الفهمي - جدة

علمت “المواطن” أن وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وافق على رفع أعداد الحالات التي تندرج تحت ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات الجسمية والصحية إلى 15 حالة.

وكشفت المعلومات التي حصلت عليها “المواطن” أن الوزير العيسى وافق على ضم “زراعي القوقعة” إلى الحالات السابقة، وهي كل من (أمراض القلب المزمنة، وقصور التنفس، والفشل الكلوي النهائي، والصرع المستعصي، ونقص المناعة المكتسبة، والثلاسيما الكبرى، وفقر الدم المنجلي، والصلب المفتوح، وميلان العمود الفقري الشديد، وداء الفيل، والشلل، والبتر، والقزامة، وضعف طرف أو أكثر)، على أن يتم صرف مكافآتهم ابتداءً من تاريخ صدور قرارات مديري التعليم المبنية على الضوابط والشروط.







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