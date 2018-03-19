مصر.. طرح حصص 23 شركة حكومية في البورصة

المواطن- القاهرة

أكدت الحكومة المصرية، أمس الأحد، عزم 23 شركة إدراج حصص لها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 4.55 مليار دولار، من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

وضمن الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة مصر للتأمين.

وبحسب بيان وزارة المالية من المستهدف تنفيذ برنامج الطروحات خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرًا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

ولفت البيان إلى أن النسب المطروحة من الشركات ستتراوح بين 15 و30 في المائة، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، وإن تلك الشركات منها ما سيقيد للمرة الأولى بالبورصة وأخرى ستزيد فيها الحكومة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها.

وقال البيان: إن الشركات المزمع إدراجها تعمل في قطاعات من بينها خدمات البترول والتكرير والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والقطاع العقاري وخدمات المستهلك والصناعة.







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