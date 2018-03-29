مصطفى فتحي يدعم التعاون قبل مباراة الشباب

المواطن - مروة نبيل

شارك المصري مصطفى فتحي المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تدريبات سكر القصيم، مساء الأربعاء.

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمشاركة مصطفى فتحي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

ويُعاني مصطفى فتحي من سوء حظ خلال الموسم الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، حيث تعرض لعدد من الإصابات، الأمر الذي منعه من التألق والمشاركة باستمرار مع سكر القصيم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لملاقاة نظيره الشباب، يوم الجمعة الموافق السادس من شهر إبريل المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع الشباب في المرتبة التاسعة بالمسابقة المحلية بـ30 نقطة.







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