مطاردة تنتهي بإحباط محاولة تهريب كميات من القات في جازان

المواطن نايف عقيلي- جازان

أحبط رجال الأمن بمحافظة الدائر بني مالك في جازان، عصر أمس الاثنين، تهريب كميات من القات أثناء محاولة قائد مركبة تهريبها إلى المحافظة.

بدأت الأحداث بعد أن اشتبهت دورية للمرور في المركبة، وتم تنبيه قائدها بالوقوف الذي كان يسير بسرعة عالية ورفض التوقف لرجال الأمن؛ ليتمكن رجال المرور -بفضل الله- من محاصرته والقبض عليه وضبط السيارة وبداخلها كمية كبيرة من نبات القات.

وعلى الفور تمت مصادرتها وإتلافها بتوجيه من مدير مرور جازان العقيد راشد الغامدي، ومتابعة مدير مرور محافظة الدائر بني مالك الرقيب أول مغبش المعتبي.

تم إعداد محضر بالواقعة، وسُلم لشرطة المحافظة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.







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