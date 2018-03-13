مطالبات بسفلتة شارع متوسطة درب العقيدة وبلدية أحد رفيدة ترد

المواطن - فهد القحطاني- أحد رفيدة:

طالبت إدارة مدرسة متوسطة درب العقيدة، في أحد رفيدة، وعدد من أولياء أمور الطلاب، بسفلتة شارع ترابي يؤدي إلى المدرسة، بعدما تسبب في معاناتهم على مدار خمس سنوات.

ويبدأ الشارع من الطريق العام حتى مواقف المدرسة، بطول 150 مترًا، وعرض خمسة أمتار، ويعانى منه المعلمون والطلاب وأولياء الأمور منذ خمس سنوات.

ولكون الطريق ملاصقًا لفناء المدرسة فيتعرض الطلاب لاستنشاق الغبار المتطاير عند مرور المركبات أثناء دخول وخروج الطلاب وعرقلة حركة السير.

وأفاد قائد المدرسة بأنَّه تم الرفع بطلب بخصوص هذا الشارع في عهد الإدارة السابقة لبلدية أحد رفيدة، ولم يتم النظر فيه.

وفي السياق ذاته أوضح رئيس بلدية أحد رفيدة محمد سالم الوادعي، أنَّه في الوقت القريب سيتم العمل على سفلتة هذا الشارع، وتلبية ما تحتاجه المدرسة من خدمات، ما يصب في خدمة الدوائر الحكومية والمجتمع في المحافظة.







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