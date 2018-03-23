مظاهرات فرنسا تعطل القطارات والطائرات

المواطن - متابعة

أصيبت العديد من القطاعات في فرنسا بالشلل أبرزها قطاع النقل والمواصلات بسبب موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي يشارك فيها الآلاف.

وقد شارك عشرات الآلاف من المسعفين والمعلمين وموظفين آخرين في القطاع العام يوم الخميس في مسيرات بأنحاء فرنسا ضد إصلاحات ينفذها الرئيس إيمانويل ماكرون ما أدى إلى تعطل رحلات الطائرات والقطارات.

وفي باريس أبلغت الشرطة عن مناوشات مع محتجين شبان قبل بدء التجمعات في المدينة مما أسفر عن إلحاق أضرار بواجهات عرض بعض المتاجر في المنطقة.

وتلك أول مرة ينضم فيها موظفون في القطاع العام، بينهم معلمون ومراقبون جويون، لموظفي السكك الحديدية ومتقاعدين في احتجاجات على إصلاحات سعى ماكرون لطرحها منذ توليه السلطة في مايو أيار.







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