معايير استثنائية لاختيار منظم مونديال 2026

المواطن – متابعة

أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن اختيار الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم التي ستقام عام 2026 ستكون بمنتهى النزاهة والشفافية.

وقال إنفانتينو في بيان إن قواعد عملية اختيار الدولة المنظمة لمونديال 2026 هي أعلى المعايير من حيث السلوك الأخلاقي والمشاركة والالتزام بالاستدامة وحقوق الإنسان.

وأضاف أن هذه خطوات ضرورية لضمان عدم العودة أبداً إلى الطرق القديمة.

وأوضح إنفانتينو أن الفيفا تعرض لانتقادات شديدة بسبب الطريقة التي اتبعها في اختيار المضيفين في الماضي، لذا فإنه كان من واجبنا أن نتعلم من هذا الأمر ولن نترك مجالًا لأي شك أو ذاتية.

ويتنافس ملف المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف التنظيم.

وأحاطت عملية اختيار آخر دولتين لاستضافة كأس العالم 2018 و2022 مزاعم متواصلة عن محاولات غير مشروعة للتأثير على أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا.

وتسببت استضافة قطر لمونديال 2022 في إيقاف السويسري جوزيف بلاتر رئيس “فيفا” السابق، والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) السابق بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي عن ممارسة أي نشاط كروي لسنوات لتورطهم في قضايا فساد متعلقة ببطولة كأس العالم 2022.

يذكر أن بلاتر سبق له التأكيد على أن مأدبة غداء جمعت الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق مع نيكولا ساركوزي الرئيس السابق لفرنسا غيرت مسار التصويت ومنحت قطر تنظيم مونديال 2022 وذلك في تصريحات شهر يونيو الماضي للصحافي الإنجليزي ديفيد كون ضمن كتاب الأخير الذي يحمل عنوان “سقوط بيت فيفا”.







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