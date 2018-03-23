معتل نفسيًّا يطلق النار على أحد أقاربه ثم ينتحر في الأحساء

المواطن - سعيد آل هطلاء - الأحساء

أطلق مواطن يعاني من اضطرابات نفسية النار على أحد أقاربه، ثم أطلق النار على نفسه في الأحساء.

وأكد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه عند 11 ونصف مساء أمس الخميس تبلغت شرطة محافظة الأحساء من مستشفى الأحساء العام بإسعاف مواطن عشريني إثر إصابته بثلاث طلقات نارية.

وتابع أن المختصين بالشرطة انتقلوا إلى المستشفى وحصلوا على إفادة المصاب الذي أشار إلى تعرضه لإطلاق نار من قبل أحد أقاربه يعاني من اضطرابات نفسية، ثم أطلق الجاني العشريني النار على نفسه من ذات السلاح الذي بحوزته.

وبالفعل تم العثور على الجاني مصابًا بطلق ناري أمام منزلهم ونقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة في وقت لاحق أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.

وشرعت جهات الضبط الجنائي بالشرطة باستكمال الإجراءات اللازمة للحادثة تمهيدًا لإحالتها لفرع النيابة العامة بالمحافظة.







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