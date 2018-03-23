معرض الرياض الدولي 2018‎.. جناح للمحاسبين القانونيين وتميز لمبادرة ض

المواطن- واس

تشارك الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بجناح في فعاليات معرض الرياض الدولي 2018‎.

ويشتمل الجناح في معرض الرياض الدولي 2018‎ على أبرز إصدارات الهيئة من كتب للمحاسبة المتقدمة والمالية، وأهم أعمال الهيئة؛ من مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة، ووضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة، وتنظيم برنامج التعليم المستمر.

وتعمل الهيئة تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار للتعريف بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها.

وفي سياق آخر، تعرض مبادرة “ض” لزوار معرض الرياض الدولي 2018‎ أربعة نماذج لكتب مسجلة صوتيًّا، والاستماع إليها والتعرف على تطبيقات المبادرة.

وتسعى مبادرة “ض” في معرض الرياض الدولي 2018‎ إلى التوعية بأهمية القراءة بكل وسائلها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو صوتية، وهي أول مبادرة دار نشر رقمي للكتب الصوتية على الإنترنت، وهي عربية المحتوى تتيح لزائر الموقع الإلكتروني التصفح والبحث عن الكتب الصوتية والوصول إليها بسهولة.

ويتضمن الموقع في معرض الرياض الدولي 2018‎ العديد من الكتب المتنوعة التي يمكن تحميلها والاستفادة من مضمونها، منها “كتب تربوية، وتنمية ذاتية، وتطوير ذات، وروايات وكتب إسلامية ودينية”، كما يمكن استخدام دار “ض” من خلال تطبيقاتها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :