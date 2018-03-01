معلومات مهمة.. 10 أيام على إيداع الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن

المواطن- الرياض

10 أيام تبقت على إيداع الدفعة الرابعة لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن، حيث من المقرر أن يتم الإيداع يوم 11 مارس المقبل.

تسجيل الدفعة الخامسة في حساب المواطن:

وأكد حساب المواطن في وقت سابق أن 11 مارس سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الخامسة لمن لم يسجل في البرنامج.

ودعا حساب المواطن الذين لم يسجلوا إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي (هنا)، والتقديم للحصول على الدعم وفق الضوابط.

شروط أهلية حساب المواطن:

وتشترط سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وشدد حساب المواطن على ضرورة تطابق دخل الفرد والتابعين مع المسجل لدى الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أنه حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية، سيتم الاعتماد على المصادر الرسمية ويتم إعادة تقييم الاستحقاق.

مراجعة دورية في حساب المواطن:

وأكد برنامج حساب المواطن أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المستفيدين للتحقق من تطابقها مع البيانات الرسمية، مبينًا أن بدل غلاء المعيشة لا يتطلب إضافته ضمن إجمالي الدخل المطلوب الإفصاح عنه في بوابة البرنامج.

الدخل الصحيح في حساب المواطن:

وأكد حساب المواطن ضرورة اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبينًا أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية “موظف قطاع خاص”، ومصدر الدخل “دخل من قطاع خاص”، وإذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، تكون الحالة الوظيفية “موظف حكومي” أو “عسكري” ومصدر الدخل “راتب من قطاع حكومي أو عسكري”.

تصحيح الدخل في حساب المواطن:

ولفت حساب المواطن إلى الخطوات التي يجب القيام بها إذا وصلت الشخص رسالة تفيد بأن الدخل غير صحيح ويجب تحديثه حيث يتطلب ذلك الأمر:

الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن من (هنا).

اختيار تعبئة واستكمال الطلب.

اختيار الإفصاح عن الدخل مع تحديد مصدر الدخل.

الضغط على الحفظ.







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