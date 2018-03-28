معهد سرب يبدأ القبول على وظائف قطار الحرمين عبر هذا الرابط

المواطن - واس

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية – سرب – فتح باب القبول في برنامج التخصصات الفنية لتشغيل الخطوط الحديدية، للعمل في شركة آديف-السعودية إحدى الشركات المشغلة لقطار الحرمين، متيحًا للكفاءات السعودية الشابة التسجيل اعتبارًا من 29 مارس حتى 12 أبريل 2018م من خلال موقع معهد سرب (هنا) .

ومن أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80%، وألّا يتجاوز عمره 25 عامًا ولا يقل عن 18 عامًا، وأن يكون لائقا طبيًا، مع إجادة اللغة الإنجليزية بما يحقق حدًا أدنى 4 درجات في اختبار الـ IELTS ، واجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية التي تنعقد بمقر معهد سرب في مدينة بريدة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس هيئة النقل العام رئيس مجلس إدارة معهد سرب ، الدكتور رميح بن محمد الرميح أن الهيئة انطلاقًا من دورها كجهة منظمة لوسائل النقل العام، حريصة على توطين مختلف الوظائف المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، ومن بينها الوظائف التقنية بالخطوط الحديدة التي تتطلب تدريبًا متخصصًا لتشغيل وصيانة القطارات عالية السرعة كقطار الحرمين.

وبين معاليه أن شركة “آديف-السعودية” Adif-KSA الإسبانية المنشأ، ومن منطلق عقدي، ملتزمة بتوفير التدريب المتخصص لشباب الوطن حرصًا من الهيئة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بمشروع قطار الحرمين على استدامة الكفاءة في جانب تشغيل القطار، سيما وأن المشروع يحظى بدعم ومتابعة كبيرين من حكومة المملكة.

وقدم الشكر إلى الداعمين للمعهد من الشركاء الاستراتيجيين وهم : المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، وصندوق تنمية الموارد البشرية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، موضحًا أن مسار قطار الحرمين الذي يمتد مسافة 450 كلم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، وقلب مدينة جدة، يعد مشروعًا إسلاميًا يفخر كل سعودي بما يتحقق من خلاله من خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

بدوره، أفاد مدير عام سرب المهندس عبدالعزيز الصقير أن المعهد وقع اتفاقية التدريب مع شركة “آديف-السعودية”، بوصفها إحدى الشركات المشغلة لقطار الحرمين، مضيفًا أن البرنامج التدريبي المكثف للمتقدمين من الشباب السعودي يستغرق 6 أشهر في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويبدأ في 22 أبريل 2018م. وبيّن الصقير أن المتدرب السعودي وبالتنسيق مع شركة “آديف-السعودية” يتقاضى خلال فترة التدريب مكافأة تبلغ ألفي ريال، كما يُعين الخريج كفني تشغيل خطوط حديدية في مشروع قطار الحرمين براتب يبدأ من 6000 ريال، ويتمتع المتدرب بتأمين طبي شامل ضمن بنود العقد.

يذكر أن معهد سرب خصص رقمًا هاتفيًا لتلقي الاستفسارات، وبإمكان المتقدمين التواصل مع سرب عبر الرقم: 0163263663 ويمكن للمتقدمين الاتصال على الرقم الموضح خلال ساعات العمل الرسمي من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، إلى جانب ما يتيحه الموقع الإلكتروني للمعهد من خدمات إلكترونية فورية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :