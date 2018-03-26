معهد ماساتشوستس الأميركي يستعرض نتائج زيارة ولي العهد التاريخية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي استضاف منتدى “الابتكار للتأثير” وجمع بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التاريخية للبلاد، والتي بدأت منذ أسبوع بلقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من قادة إدارته في البيت الأبيض، نتائج المنتدى الضخمة على مستوى التعاون بين البلدين.

وأوضح التقرير الذي أصدره المعهد، عبر موقعه الرسمي، أن المنتدى ضم عدداً من أعضاء الإدارة وهيئة التدريس والباحثين الأكاديميين من البلدين، بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين من المستوى الرفيع للشركات في مدينة بوسطن الأميركية، مشيرًا إلى أن المنتدى فحص مناقشات بشأن الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وديناميكيات روح المبادرة ورأس المال الاستثماري.

واستضاف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حدثًا في مختبر MIT MEDIA LAB الذي تضمن “معرضًا ابتكاريًا” للتكنولوجيات الجديدة؛ كما أظهر عروضاً تقديمية لطلاب وباحثين كبار في بوسطن من المملكة، وهو ما كان بمثابة استعراض واضح لمدى القدرات العقلية للسعوديين.

وشارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في المحفل الذي تضمن حفل توقيع لوضع اللمسات الأخيرة على سلسلة من البحوث والتعاون في مجال التعليم مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وغيرها من مؤسسات المتخصصة في التعليم التكنولوجي، كما شهد المحفل أيضًا تمديد العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون القائم وإنشاء بعض البرامج الجديدة التي تدعم الأبحاث والتعليم.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تُطلق فيه المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا طويل الأجل، يهدف إلى إضافة صناعات رائدة إلى تركيزها التقليدي على الموارد الطبيعية، وتوفير فرصة أكبر لجميع مواطنيها ، والذين 70% منهم دون سن الثلاثين.







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