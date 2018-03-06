مغردون: #عاجل_اعتزال_ياسر_القحطاني

المواطن - محمد سمعة

دافعت جماهير نادي الهلال عن النجم السعودي ياسر القحطاني، وذلك بعد انتشار مطالبات على موقع تويتر باعتزاله كرة القدم.

واتجهت جماهير الزعيم للدفاع عن النجم ياسر القحطاني، حيث تحدث البعض عن إخلاصه وحبه لنادي الهلال، كما اتجه البعض الآخر للحديث عن أهمية وجوده كقائد وعنصر من عناصر الخبرة للاعبي الزعيم.

وتحدث mmss على “تويتر” قائلًا: حتميًّا راح يعتزل وهذي سنة الحياة، ونظام كرة القدم، ولكن تعال أنت وهو خلينا نشوف كم عنده بطولات كم سجل كم فاز وكم وكم وكم.. يعني باختصار تاريخه حافل بالإنجازات.. يكفيني هدفين منه أمام الفتح الموسم الماضي.

بينما قال أفشين: كهلاليين نطالب بالتجديد مع ياسر القحطاني موسمين.

وقال مهوز العصيمي: وهو احتياط ضاغطهم وهو موجود ضاغطهم.. تذكروا أنه قال راح يكمل لو على عكاز.. ياسر رمز الهلال ورمز الوفاء.

يعد ياسر القحطاني واحدًا من أبرز نجوم الهلال حيث حقق العديد من البطولات مع الزعيم مثل الفوز بلقب الدوري السعودي وكأس ولي العهد السعودي وكأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

حقق ياسر القحطاني لقب هداف كأس الأمم الآسيوية في عام 2007 مع المنتخب السعودي، كما نال كذلك لقب أفضل هدافي العالم من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم في عام 2007، حيث احتل المركز السادس.

نال ياسر القحطاني مع المنتخب السعودي لقب كأس أمم آسيا في عام 2007، كما شارك مع الأخضر في بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا.







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