مفاجآت تنتظر جمهور العالمي في الموسم المقبل

المواطن – عبدالناصر سيد

أكد سعود بن سويلم، عضو شرف نادي النصر، أن هناك مفاجأة ستكون بانتظار جماهير العالمي في الموسم المقبل لكرة القدم.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ابن سويلم: إنه بعد التنسيق مع سلمان المالك، فإنه سيتولى ملف التعاقدات الخاصة بالفريق للموسم المقبل.

وأضاف أن النصر يستحق مدربًا عالميًّا، بالإضافة إلى التعاقد مع أفضل اللاعبين المحليين والأجانب، مطمئنًا الجماهير بأنهم سيجدون ما يسرهم في القريب العاجل.

ولم يتمكن النصر من المنافسة على أي بطولة في الموسم الحالي، كما أنه يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 34 نقطة، حيث يتصدر الهلال الترتيب برصيد 49 نقطة.







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