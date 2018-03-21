مفاجأة استثنائية من رونالدينيو

المواطن – متابعة

أعلن نجم كرة القدم البرازيلية رونالدينيو اقتحامه لعالم السياسة لأول مرة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات في عالم الساحرة المستديرة.

ووفقًا لبيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أعرب رونالدينيو عن سعادته لخوض تلك التجربة باقتحامه عالم السياسة عبر الحزب الجمهوري.

وأشارت صحيفة “غلوبو” البرازيلية، إلى أن رونالدينيو سيكون بإمكانه خوض الانتخابات العامة المقبلة المقررة في أكتوبر المقبل.

وخاض رونالدينيو تجربة مليئة بالإنجازات حيث لعب لفرق باريس سان جيرمان الفرنسي (2001-2003)، وبرشلونة الإسباني (2003-2008)، حيث أحرز لقب دوري أبطال أوروبا 2006.

بالإضافة إلى أيه سي ميلان الإيطالي (2008-2011)، قبل الانتقال إلى فلامينغو البرازيلي (2011-2012)، وأتلتيكو مينيرو (2012-2014) حيث أحرز كأس ليبرتادوريس عام 2013.







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