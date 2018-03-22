مفاجأة.. الأخضر يواجه روسيا في كأس العالم بكرة من الفضاء

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تنتظر كرة فضائية المنتخبَ السعودي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم هذا الصيف، والذي تجمعه بنظيره الروسي منظم البطولة على أرضه ووسط جمهوره خلال يونيو المقبل.

ووفقاً لما ورد على موقع تيك أوبزرفر، فإن 3 من رواد الفضاء اصطحبوا كرة في رحلتهم من محطة بايكونور في كازاخستان، يُعتقد بأنها الكرة الخاصة ببطولة كأس العالم، والتي تم الإعلان عنها منذ أيام قليلة.

وانطلق كل من درول فوستيل وريتشارد أرنولد على متن وكالة الفضاء الأميركية ناسا، برفقة زميل لهما من روسيا وهو رائد الفضاء أوليج أرتيمييف، أمس الأربعاء، على متن مركبة فضائية في رحلة من المتوقع أن تنتهي قبل أيام من المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين المنتخب الأخضر ونظيره الروسي.

وإبان التغطية الإعلامية شوهدت كرة قدم تملك نفس التصميم الخاص بالنسخة المخصصة لخوض مباريات كأس العالم، والتي تم الإعلان عنها منذ أيام قليلة.

ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة المنظمة لكأس العالم قراراً بأن تُلعب المباراة الافتتاحية بتلك الكرة؛ لتكون بذلك أول منافسة في المونديال يتم خوضها بكرة صعدت في رحلة للفضاء.

ويلتقي الأخضر بنظيره الروسي في أولى مباريات كأس العالم 2018، في المجموعة الأولى والتي تضم كلاً من مصر والأوروغواي أيضًا.







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