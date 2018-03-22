مفاجأة جديدة تنتظر الدوري السعودي بشرط واحد

المواطن - عبدالناصر سيد

ينتظر الدوري السعودي لكرة القدم مفاجأةً قد تضاف إلى سجل الأرقام القياسية التي سيحققها دوري المحترفين هذا الموسم، وذلك في حالة واحدة فقط وهي تتويج الأهلي بلقب الدوري المحلي.

ويتمثل الرقم في أنه في حالة تتويج الأهلي باللقب تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرغي ريبروف، سيكون أول مدرب يحمل الجنسية الأوكرانية يُتوّج بدوري المحترفين.

ولم يسبق على مدار المدربين الأجانب الفائزين باللقب المحلي أن توّج مدرب أوكراني باللقب.

وحقق المدربون الأوروبيون 10 ألقاب للدوري، حيث بدأها الإنجليزي جورج سميث مدرب الهلال، في حين يعتبر البلجيكي ديمتري أكثر المدربين تحقيقاً للألقاب بواقع 3 مرات مع اتحاد جدة في أعوام 97 و99 و2007 .

ويحاول ريبروف أن يكون المدرب الحادي عشر في قائمة مدربي أوروبا الفائزين بلقب الدوري المحلي.

مع بداية العد التنازلي لنهاية الموسم الحالي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، تنتظر الجماهير هوية المدرب رقم 41 الذي سينجح في التتويج بلقب الموسم الحالي للمسابقة.

وانحصرت دائرة المنافسة بين ريبروف والأرجنتيني خوان براون المدير الفني للهلال، وتتبقى على نهاية الموسم جولتان فقط.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، ومطارده الأهلي برصيد 51 نقطة، لذا فإن الجولتين القادمتين ستحسمان هوية المتوّج باللقب.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :