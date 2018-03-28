مفاجأة سارة من تركي آل الشيخ للنجم محمد السهلاوي

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن مفاجأة سارة لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والمنتخب السعودي محمد السهلاوي.

وكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “تم الاتفاق مع مانشستر يونايتد على انضمام محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي لمدة ٣ أسابيع… عسى الله ينفع به”.

ويأمل تركي آل الشيخ استعادة محمد السهلاوي لمستواه المعهود والتألق خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018 المُقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل.

وكان تركي آل الشيخ قد انتقد مستوى محمد السهلاوي خلال مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية، التي أقيمت، مساء أمس الثلاثاء، في بروكسل استعدادًا لمشاركة المنتخبين في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال آل الشيخ على “تويتر” بعد مباراة السعودية وبلجيكا: “مستوى سيئ، لازم نحصل راس حربة.. عبدالله الحمدان على صغر سنه أفضل من مستوى السهلاوي الحالي.. مو معقول ما عندنا محور صريح”.

وأضاف رئيس هيئة الرياضة: “لازم نعرف حجمنا.. لسنا جيل ماجد والهريفي وسعيد وسامي ومسعد وجميل.. أجرب شاب ولا أتحمل السهلاوي يوطي الكورة”.







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