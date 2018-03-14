مفاجأة .. عموري خارج قائمة الإمارات

المواطن – متابعة

فجر الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مفاجأة من العيار الثقيل أثناء اختياراته لقائمة الفريق التي ستشارك في بطولة كأس ملك تايلاند الودية.

وتم استبعاد أحد نجوم الفريق الإماراتي وهو عمر عبدالرحمن عموري مهاجم العين، دون أسباب واضحة رغم الأداء القوي للاعب خلال المباريات الأخيرة لفريقه العين في دوري الخليج العربي الإماراتي للعبة.

وضم 8 لاعبين من فريق العين هم، أحمد برمان وإسماعيل أحمد ومحمد عبد الرحمن وريان يسلم وعامر عبد الرحمن وأحمد خليل ومهند سالم العنزي وخالد عيسى.

كما ضم 4 لاعبين من فريق شباب الأهلي دبي هم، محمد مرزوق ووليد عباس وعبد العزيز هيكل وماجد حسن.

بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من فريقي الجزيرة والنصر هم على الترتيب، أحمد محمد الهاشمي ومحمد عمر العطاس وعلي خصيف وخليفة مبارك غانم وجاسم يعقوب وأحمد شامبيه.

ولاعبان فقط من ثلاثة فرق هي الوصل والوحدة والشارقة، وهم على الترتيب، علي سالمين وسالم العزيزي وسالم سلطان ومحمد العكبري وسيف راشد والحسن صالح.

ويواجه منتخب الإمارات نظيره السلوفاكي، فيما يلاقي منتخب تايلاند نظيره الجابوني يوم 22 مارس الجاري، على أن يتأهل الفائز للمباراة النهائية ويلعب الخاسر على المركزين الثالث والرابع، يوم 25 من نفس الشهر.







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