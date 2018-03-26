مفاجأة لجماهير الأخضر استعدادًا لمواجهة بلجيكا الودية

المواطن- الرياض

أعلنت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ عن توفير شاشات عملاقة لعرض مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره البلجيكي وديًا غدًا الثلاثاء في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

ووفقًا لتغريدة على صفحة الهيئة العامة للرياضة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإنه تم مناشدة الجماهير بمتابعة المباراة على الشاشات العملاقة في الرياض باستاد الأمير فيصل بن فهد، وفي جدة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على نظيره البلجيكي غدًا بعدما تعادل مع نظيره الأوكراني بهدف لكل منهما وديًا منذ أيام.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا المستضيفة وأوروجواي ومصر.







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