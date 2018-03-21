مفاجأة لجماهير مباراة السعودية وأوكرانيا

المواطن - مروة نبيل

كشف المنسق العام للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد الحميد، عن مفاجأة سارة لجماهير مباراة الأخضر أمام نظيره الأوكراني، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018.

وأشار محمد الحميد إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وجه بأن يتم توزيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول مع نظيره الأوكراني التي ستُقام بعد غد الجمعة، على ملعب إستاد مدينة ماربيا على الجماهير الرياضية بشكل عام.

وقال الحميد خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الودية: “أحب أن أشكر بلدية ماربيا على حسن الاهتمام، وأهنئكم على هذه المدينة الجميلة، التي دائمًا ما تحتضن المنتخبات والأندية خلال فترة الإعداد”.

وتابع المنسق العام للأخضر: “كما أشكر باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم منتخب أوكرانيا على هذه المباراة التي تأتي ضمن برنامج المنتخب الوطني الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم”.

وأعلن المنسق العام للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن وجود زيارة مقبلة ستكون للأخضر لهذه المدينة خلال شهر إبريل المقبل، عبر معسكر سيمتد لعشرين يومًا سيخوض فيه مباراتين وديتين.







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