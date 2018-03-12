مفتي القدس يرفض توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

المواطن - واس:

أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين رفضه توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال المفتي حسين بعد وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم للمشاركة في الملتقى الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين والحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، إن الشعب الفلسطيني قيادة وشعباً يُقدّر عالياً للشعب اللبناني وقوفه مع القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن لبنان من الدول المضيفة والمتميزة في استضافة الفلسطينيين، ونحن بانتظار حق العودة الذي لا مفر منه وهو من الثوابت في القضية الفلسطينية، مشدداً على أن موضوع توطين الفلسطينيين في لبنان أمر مرفوض.







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