مقارنة رقمية قبل قمة أبريل بين الهلال والأهلي

المواطن – عبدالناصر سيد

حقق فريقا الهلال والأهلي أرقامًا مثيرة قبل المواجهة المرتقبة بينهما الشهر المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وتتمثل أهمية المباراة في أنها من الممكن أن تحسم بشكل كبير هوية الفريق بلقب الموسم الحالي، حيث يتصدر الهلال الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن مطارده الأهلي.

ويسعى الهلال للتتويج بلقب الدوري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، في الوقت الذي يحاول فيه الأهلي لانتزاع اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

ويتشابه الفريقان خلال الموسم الحالي للدوري في تحقيق الفوز في 15 مواجهة، حيث حقق الهلال الفوز في 8 مواجهات على أرضه وسبعة خارج الديار.

بينما حقق الأهلي الفوز في تسع مباريات على ملعبه ووسط جمهوره، في الوقت الذي عاد فيه بالثلاث نقاط خارج الديار في ست مواجهات.

ولم يخسر الهلال إلا في مباراتين خلال الموسم الحالي بالإضافة إلى سقوطه في فخ التعادل في سبع مواجهات، بينما خسر الأهلي في ثلاث مقابل التعادل في ست مباريات.

ونجح لاعبو الهلال خلال 24 جولة في تسجيل 43 هدفًا، في الوقت الذي سكن مرماهم 22 هدفًا، فيما تمكن لاعبو الأهلي من تسجيل 58 هدفًا وسكن مرماهم 26 هدفًا.

وبذلك، نجد أن الأهلي يمتلك أقوى خط هجوم في الموسم الحالي، بينما يمتلك الهلال أقوى خط دفاع.

ويعد السوري عمر السومة هو هداف الأهلي حتى الآن بعدما نجح في تسجيل 11 هدفًا بفارق هدف خلف المتصدر التشيلي روني فرنانديز مهاجم الفيحاء.

فيما يعتبر الفنزويلي جيلمين ريفاس هو هداف الهلال في الموسم الحالي بعدما تمكن من إحراز سبعة أهداف.







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