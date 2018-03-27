مقاول يماطل في تنفيذ منتزه الصوالحة.. وبلدية البرك ترد

المواطن- حسان الصالحي - عسير

على الرغم من صدور توجيه أمين منطقة عسير السابق، المهندس صالح القاضي -رحمه الله- بتنفيذ مشروع منتزه الصوالحة؛ حيث اُعتمد قبل فصل خدمات مركز السعيدة من بلدية محافظة البرك لبلدية محافظة محايل، إلا أنه مضت فترة زمنية طويلة ولم يتم تنفيذ المنتزه حتى الآن.

وأثار مشروع المنتزه جدلاً واسعًا بين الأهالي الذين هم في أمس الحاجة له؛ مطالبين من بلدية البرك سرعة تنفيذه والكشف عن أسباب عدم اعتماد توجيه أمين منطقة عسير حين وجّه – آنذاك– بتنفيذ أي مشروع معتمد سابقًا للصوالحة من قِبَل بلدية البرك.

”المواطن“ بدورها تواصلت مع رئيس بلدية محافظة البرك، حسين بن علي رجب، للاستفسار عمّا تم بخصوص المنتزه؛ حيث قال: ”تمت مخاطبة المقاول للبدء في التنفيذ ولم يتجاوب مع البلدية“.

وأشار رجب بأنه جارٍ اتخاذ اللازم من قبل البلدية حسب الأنظمة والتعليمات.







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