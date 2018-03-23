مقتل محتجز الرهائن في هجوم جنوبي فرنسا

المواطن - متابعة

أكدت مصادر إعلامية مقتل الإرهابي الذي احتجز عددًا من الرهائن في مدينة تريب جنوبي فرنسا.

وكانت تقارير إعلامية أكدت مقتل اثنين وإصابة 3 أثناء عملية تحرير الرهائن إلا أن وزارة الداخلية الفرنسية لم تعلق على عدد القتلى.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن العملية مستمرة فيما أكدت مصادر فرنسية أن الهجوم تم التعامل معه على أنه هجوم إرهابي.

وفي وقت سابق قالت ، تقارير إعلامية إن محتجز الرهائن مغربي الجنسية، مشيرة إلى أنه طالب بالإفراج عن صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس 2015.







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