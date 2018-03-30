مقتل وإصابة 19 بتفجير سيارة مفخخة في ليبيا

المواطن - متابعة

قتل 8 أشخاص وأصيب 11 آخرون عندما انفجرت سيارة ملغومة في مدينة أجدابيا شرق ليبيا الخميس.

وقال مصدر طبي إن سيارة مفخخة استهدفت بوابة أمنية للشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، وكان يقود السيارة انتحاري قادم من الجهة الشرقية.

وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى ،من العسكريين والمدنيين، وأضاف أن الأجهزة الأمنية في مدينة أجدابيا، حذرت المواطنين من الانتقال أو التجمع عند موقع الانفجار.

من جانبه قال آمر الغرفة الأمنية بأجدابيا، العميد فوزي المنصوري، إن التفجير وقع نتيجة سيارة محمّلة بكمية من المتفجرات قادمة من اتجاه مدينة بنغازي.







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