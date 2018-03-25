مقتل وإصابة 30 من ميليشيا الحوثي بمواجهات البيضاء في اليمن

المواطن - متابعة

قُتل وأُصيب أكثر من 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي في معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني شرق محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية: إن معارك عنيفة اندلعت في المناطق الواقعة بين مديريتي ناطع والملاجم.

كما دارت مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية في مناطق آل حميقان، بمديرية الزاهر جنوب غربي المحافظة.

وكان الجيش الوطني، بدعم من التحالف العربي، استعاد معسكر وسلسلة جبال طيبة الاسم في مديرية برط العنان شمال غربي محافظة الجوف.

وتمكن الجيش الوطني من تنفيذ خطة الاقتحام على المعسكر والجبل من خلال 3 محاور، بدعم من مقاتلات ومروحيات الأباتشي التابعة للتحالف.

وكان للتحالف دور كبير في المعركة، بعد أن دمر تعزيزات ومركبات عسكرية تابعة للحوثيين، وقتل أكثر من 70 عنصراً منهم.







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