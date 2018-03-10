مقتل 10 مسلحين في عمليات أمنية جنوبي أفغانستان

المواطن - واس

قُتل عشرة مسلحين على الأقل وأصيب 13 آخرون، إثر عمليات نفذتها القوات الأفغانية في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان، وفقاً لما ذكرته قناة “تولو.نيوز” التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وأوضحت مديرية الأمن الوطني الأفغاني في بيان لها اليوم أنه تم تنفيذ العملية في منطقة “خوشكابا” بمدينة لاشكارجاه بإقليم هلمند، مشيرة إلى أنه تم اعتقال ثمانية مسلحين آخرين.

وأضاف البيان أن قوات الأمن الأفغانية استولت خلال العملية على أسلحة ومواد متفجرة خاصة بالمسلحين، كما تم تدمير مخابئ للمتمردين.

ولم يتوافر المزيد من التفاصيل بشأن العملية أو الجماعة التي ينتمي إليها المسلحون.







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