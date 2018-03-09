مقتل 18 حوثيًّا بنيران الجيش اليمني في حجة

المواطن - واس

قُتل 18 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإيرانية في ‏معارك مع الجيش اليمني، جنوب مديرية ميدي، التابعة ‏لمحافظة حجة.‏

وقال مصدر عسكري يمني: إن الجيش اليمني بإسناد من طيران “تحالف دعم الشرعية في اليمن” هاجم ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ‏الكتف، حيث أدى ذلك إلى خسائر فادحة ‏في عتاد وعناصر الميليشيا.‏

وكان الجيش اليمني، حرر اليوم، جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام ‏الجبلية، التي تطل على الطريق الرابط مع محافظة الجوف.‏



وذكر مصدر عسكري يمني، أن التقدم المُحْرَز جاء عقب ‏معارك عنيفة شنها ضد الميليشيا الحوثية شمالي مديرية ‏نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.‏

وجاءت المواجهات تزامنًا، مع تدمير تجمعات للميليشيا الانقلابية في مواقع شرقي تباب الزلال.‏



وأضاف المصدر أن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلاً من ‏الميليشيا الحوثية بينهم، قيادي ميداني، يكنى أبو زيد الوجيه.‏







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