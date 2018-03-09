مقتل 18 حوثيًّا بنيران الجيش اليمني في حجة

المواطن - واس
قُتل 18 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإيرانية في معارك مع الجيش اليمني، جنوب مديرية ميدي، التابعة لمحافظة حجة.
وقال مصدر عسكري يمني: إن الجيش اليمني بإسناد من طيران “تحالف دعم الشرعية في اليمن” هاجم ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الكتف، حيث أدى ذلك إلى خسائر فادحة في عتاد وعناصر الميليشيا.
وكان الجيش اليمني، حرر اليوم، جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية، التي تطل على الطريق الرابط مع محافظة الجوف.
وذكر مصدر عسكري يمني، أن التقدم المُحْرَز جاء عقب معارك عنيفة شنها ضد الميليشيا الحوثية شمالي مديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.
وجاءت المواجهات تزامنًا، مع تدمير تجمعات للميليشيا الانقلابية في مواقع شرقي تباب الزلال.
وأضاف المصدر أن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلاً من الميليشيا الحوثية بينهم، قيادي ميداني، يكنى أبو زيد الوجيه.