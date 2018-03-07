مقتل 18 شخصًا على الأقل بزلزال جديد يضرب بابوا غينيا الجديدة

المواطن - واس

قُتل 18 شخصًا بزلزال جديد بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب المرتفعات الجنوبية الجبلية في بابوا غينيا الجديدة، ليضاف هذا العدد إلى ضحايا زلزال أكبر وقع الأسبوع الماضي.

ووقع الزلزال بعد وقت قصير من منتصف الليل بالتوقيت المحلي وكان على بعد 31 كيلومترًا جنوب غربي مركز الزلزال الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وتسبب في انهيارات أرضية وتدمير عدد من القرى؛ ما أدى إلى مقتل 55 شخصًا على الأقل.

وكان زلزال اليوم هو الأشد في سلسلة هزات تعرضت لها المنطقة الغنية بالموارد والتي تبعد نحو 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورزبي مما عرقل الجهود الرامية لتقديم مساعدات لنحو 150 ألف شخص في أمس الحاجة للإمدادات الضرورية.







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