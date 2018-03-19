مقتل 36 إرهابيًا في مصر خلال 5 أيام

المواطن - واس

أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل 36 عنصراً مسلحًا خلال الأيام الخمسة الماضية في إطار عملية المجابهة الشاملة “سيناء 2018 ” لتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية وتطهير محيط القرى والمدن بشمال ووسط سيناء.

وأوضح البيان السادس عشر للقوات المسلحة المصرية الصادر اليوم، أن العمليات أسفرت عن القضاء على 30 عنصراً مسلحًا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، بشمال ووسط سيناء، وكذلك القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة ومقتل (6) عناصر مسلحة من أفرادها أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال مداهمة وكرهم بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول العريش.

وأشار البيان إلى قيام القوات الجوية بتدمير سيارة دفع رباعي مفخخة واستهداف وتدمير (12) هدفًا تمثل أوكارًا تستخدمها العناصر الإرهابية، إضافة إلى تدمير عربة مفخخة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمني جنوب غرب مدينة العريش.

وأفاد بأنه تم القبض على (345) فردًا من بينهم عدد من العناصر المسلحة والمطلوبين جنائياً، وتدمير (386) وكرًا ومخزنًا وخندقًا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وأجهزة اتصال لاسلكية، إضافة إلى قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير (93) عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.







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