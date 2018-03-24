مكاسب بالجملة للأخضر قبل انطلاق المونديال

المواطن - عبدالناصر سيد

تعددت مكاسب المنتخب السعودي جراء خوضه المباراة الودية أمام أوكرانيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا 2018.

ورغم حالة عدم التفاؤل لدى جماهير الأخضر إلا أن المكاسب عديدة في مقدمتها حالة الإصرار والعزيمة في أداء اللاعبين رغم تأخرهم بهدف من أوكرانيا في الدقيقة 32 عبر ارتيم كرافتس.

وتمثلت حالة الإصرار والعزيمة والثقة في إمكانية تحقيق التعادل، والدليل على ذلك تسجيل فهد المولد للتعادل بعد مرور ست دقائق فقط على الهدف الأوكراني.

ولم يدب اليأس في نفوس لاعبي الأخضر، لكنهم واصلوا الضغط المتواصل في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف، إلا أن ما يفتقده الأخضر هو استغلال الفرص وترجمتها إلى هدف.

ومن أبرز المكاسب نجاح فهد المولد في إثبات الذات والتألق، حيث شهدت المباراة دقائق اللعب الأولى للمولد منذ فترة طويلة، خاصة وأنه لم يحصل على فرصة اللعب مع فريقه الإسباني منذ انضمامه إليه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما أن هدف فهد المولد في مرمى أوكرانيا أثبت وجود حضور ذهني ومباغتة دون فلسفة من قِبَل مهاجم الأخضر.

وظهر في الصورة أيضًا محمد السهلاوي الذي تألق في المباراة وأثبت للجهاز الفني أنه أحد الأوراق الرابحة في صفوفه.

ومن ضمن المكاسب أيضًا هي تألق الثلاثي المحترف في إسبانيا يحيى الشهري وفهد المولد وسالم الدوسري، فعلى الرغم من عدم مشاركتهم في المباريات مع أنديتهم، لكن مستواهم التنافسي عالٍ ويعملون بجد خلال التدريبات.

أما نقطة الضعف الوحيدة للاعبي السعودي فهي الكرات العرضية، والرقابة الفردية للمنطقة، وليست مراقبة حامل الكرة أثناء الهجمة فقط، حيث تكرر هذا السيناريو أكثر من مرة خلال لقاء أوكرانيا.







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