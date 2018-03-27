مكاسب بالجملة للهلال بعد فوزه الكاسح على الشباب

المواطن – عبدالناصر سيد

حقق فريق الهلال العديد من المكاسب بعد فوزه على فريق الشباب بتسعة أهداف مقابل هدف وديًا في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف دوري المحترفين السعودي لكرة القدم مجددًا بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية.

وتمكن الزعيم من خلال فوزه الكاسح في إرسال إنذار شديد اللهجة إلى الأهلي الذي سيواجهه الأسبوع المقبل في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة والتي بناء عليها ستحدد ملامح الفريق الفائز باللقب.

ويسعى الهلال إلى رسم البسمة على وجوه جماهيره من خلال التتويج بلقب الموسم الحالي لدوري المحترفين.

ومن أبرز مكاسب المباراة الودية هي أن الهلال أثبت للجميع أنه أفضل فريق هجومي في الموسم الحالي فهو يمتلك مجموعة متميزة من الأوراق الهجومية الرابحة القادرة على تسجيل أهداف في أي وقت.

كما أن الروح المعنوية لدى اللاعبين باتت مرتفعة بعد الفوز الكاسح قبل خوض اللقاء المصيري أمام الأهلي.

هذا بالإضافة إلى أن الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للزعيم نجح في تجربة العديد من اللاعبين للوقوف على مستواهم الفني والبدني، وأثبت بعضهم أحقيته بأن يكون من الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق الكروي مستقبلًا.

كما أن تلك المباراة أظهرت لبراون أن هناك بعض اللاعبين يستحقون البقاء في قلعة الزعيم وعدم الرحيل عنه بأي شكل من الأشكال.

يذكر أن مباراة الهلال والشباب شهدت تألقًا كبيرًا من اللاعب الفنزويلي جيليمن ريفاس، والذي سجل 3 أهداف هاتريك في المباراة مع تألق كبير من اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، والذي سجل هدفين للزعيم في اللقاء، بينما سجل الأرجنتيني إيزكويل سيروني هدفًا لنادي الهلال في مباراة الشباب.







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