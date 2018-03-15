مكالمات ورسائل أليكسا تظهر على الأجهزة اللوحية

المواطن - متابعة

أعلنت شركة أمازون إضافة وظيفة مهمة من وظائف المساعد الرقمي أليكسا، في الأجهزة المحمولة الأخرى، حيث يمكن للمستخدم حالياً إرسال الرسائل والمكالمات عن طريق تطبيق أليكسا على الأجهزة اللوحية فاير من شركة أمازون والحواسيب اللوحية المزودة بنظام غوغل أندرويد والجهاز اللوحي آي باد لشركة أبل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يتعين على المستخدم تثبيت أحدث إصدار من تطبيق المساعد الرقمي أليكسا، ثم مزامنة دليل العناوين وتأكيد الرقم الهاتفي.

ولتعمل المكالمات في الاتجاهين، يجب تثبيت تطبيق أليكسا على الجهاز المقابل، وأن يكون لدى الطرف الآخر جهاز أمازون مزود بالمساعد الرقمي أليكسا مثل سماعات ECHO أو SPOT أو SHOW.







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