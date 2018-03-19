مكة تودع المعلمة الحربي ضحية الإهمال.. والصحة تحقق

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

انتقلت إلى رحمة الله صباح اليوم المعلمة (ح.ع.الحربي) التي توجهت إلى أحد المستوصفات الشهيرة في مكة للكشف على الجيوب الأنفية بعدها نقلت إلى العناية المركزة ونشرت عنها صحيفة “المواطن” بعنوان “ذهبت لتعالج الجيوب الأنفية فقادها الإهمال إلى العناية المركزة في مكة”.

وفي التفاصيل قال شقيق المعلمة ع.ع الحربي، في خبر سابق نشرته “المواطن” إنَّ شقيقته خرجت من المنزل وحالتها الصحية جيدة، وتوجهت إلى مستوصف شهير في مكة للكشف على الجيوب الأنفية، وتم إعطاؤها أحد المحاليل خرجت على أثره من المستوصف بالإسعاف والإنعاش، إلى أحد المستشفيات بمكة.

وأضاف الحربي أنَّها غابت عن الوعي وتوقف قلبها، بعد أخذها المحلول، وتم عمل إنعاش لها في المستوصف ونقلها بسيارة الإسعاف وتوقف قلبها في الطريق وقاموا بعمل إنعاش قلب لها في أحد مستشفيات مكة؛ وتم تنويمها في المستشفى وكل طبيب يعطيهم تشخيصًا حول حالتها ولَم يتم التعرف على السبب حتى الآن وهي لا زالت ترقد في العناية المركزة على الأجهزة، وذكر لهم الطبيب أنَّه لا يوجد إشارات من الدماغ.

وناشد الحربي عبر صحيفة “المواطن“، المسؤولين في وزارة الصحة بالنظر في حالة شقيقته، ومعرفة الأسباب في حالتها ومحاسبة المتسببين في الضرر لها.

وبينت صحة مكة أنه إشارة لما تم نشره في صحيفة “المواطن” والمعنون بـ “ذهبت لتعالج الجيوب الأنفية فقادها الإهمال إلى العناية المركزة في مكة”.

نفيدكم بالآتي :”ورد إلينا بلاغ من مركز بلاغات الصحة 937 يوم الأربعاء الموافق 26/6/1439هــ في تمام الساعة العاشرة صباحاً من المواطن لأجل شقيقته المريضة وقد تم التواصل مع الشاكي في حينه حيث أفاد بأنه يطالب بالحق الخاص من الطبيب المعالج والممرضة بالمجمع الطبي الخاص عن الخطأ الطبي الذي حدث منهما تجاه المريضة (حسب إفادته) ، ليتم طلب حضوره في نفس اليوم لتعبئة نموذج الشكاوى لاستكمال الإجراءات النظامية إذ إن الشاكي يطالب بالحق الخاص.

وقد حضر الشاكي وأفاد بأنه يرغب في مهله إلى يوم الخميس الموافق 5/7/1439هــ وذلك ليتمكن من سؤال طبيب الطوارئ في مستشفى الملك عبدالعزيز الذي تم نقل المريضة إليه من المجمع الطبي الخاص بعد تدهور حالتها.

وأضاف البيان: حضر للشؤون الصحية بمكة يوم الخميس الموافق 27/6/1439هــ وقام بتعبئة النموذج وسأل عن الإجراء الذي سيتم، فتم إفادته بأنه تم بالفعل استدعاء الطبيب والممرضة ومالك المجمع أو الوكيل الشرعي له والمدير الطبي يوم الأحد 1/7/1439هــ بخطاب استدعاء وتأجيل سفر الطبيب والممرضة وتم إطلاعه على صورة الخطاب وتم إفادته بأنه بعد أخذ إفادتهم سيتم إحالة كامل المعاملة مع الملف الطبي للمريضة إلى إدارة المتابعة الفنية بالشؤون الصحية بمكة لتشكيل لجنة طبية استشارية لدراسة الملف الطبي وإكمال باقي الإجراءات النظامية في الشكوى حسب توجيه مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :