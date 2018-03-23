مكتبة الملك فهد تكرم قيادات معرض الرياض للكتاب لتعاونهم

المواطن- الرياض

كرمت مكتبة الملك فهد الوطنية، مساء أمس الخميس، الدكتور عبدالرحمن العاصم المشرف العام على معرض الكتاب الدولي في الرياض 2018، ومحمد العتيبي مدير المعرض، والمهندس سالم القحطاني مدير الشؤون الهندسية بالمعرض؛ لحسن تعاونهم مع المكتبة وتقديم كل ما تحتاجه من خدمات.

ونظير ذلك أسهمت مكتبة الملك فهد الوطنية بدعم استضافة الإمارات العربية المتحدة لمعرض الكتاب بصور تاريخية منتقاة من الأرشيف الوطني تعكس عمق العلاقة التاريخية ما بين البلدين.

كما قدمت المكتبة خدمة إيداع الكتب الفورية للمؤلفين والناشرين والمؤسسات الأخرى؛ مما أسهم في إنجاح المعرض وإظهاره بالمظهر اللائق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :