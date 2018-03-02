ملعب جامعة الملك سعود الملعب رقم 22 لاستضافة مباريات الدوري السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

بات ملعب جامعة الملك سعود هو الملعب رقم 22 لاستضافة مباريات الموسم الحالي للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ولأول مرة خلال الموسم الحالي، تقام مباراة على ملعب جامعة الملك سعود، حيث يحتضن حاليًا المواجهة بين فريقي الهلال والفيصلي في الجولة الثالثة والعشرين للدوري المحلي.

ولم تتم إقامة أي مباراة منذ انطلاق الموسم الحالي على ملعب جامعة الملك سعود، حيث وافقت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم على نقل مباراتي الهلال أمام الفيصلي في الجولة الثالثة والعشرين, وأمام الفتح في الجولة السادسة والعشرين, ضمن منافسات الدوري من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب جامعة الملك سعود الذي يُعتبر ملعب الهلال الجديد.

وكان فريق الهلال قد دشَّن ملعبه الجديد بمواجهة العين الإماراتي ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي انتهت بالتعادل السلبي .

وتم تخصيص أكثر من 4 آلاف مقعد للعائلات في ملعب جامعة الملك سعود، علمًا بأن سعته الإجمالية تصل لـ25 ألف مقعد، كما يوجد 8 بوابات للجماهير، ويتوافر بداخله عدد من المطاعم.

ويوجد في الملعب 145 كاميرا مراقبة في مختلف الأماكن بالملعب، وتم تركيب حوالي 50 شاشة تلفزيونية في مرافق الملعب.

ويوجد غرفة إحماء داخلية للاعبين لكلا الفريقين، بالإضافة إلى مركز إعلامي في الملعب وصالة للمؤتمرات الصحفية.







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