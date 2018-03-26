ملعب لقاء الأخضر وبلجيكا .. شاهد على كارثة

المواطن – عبدالناصر سيد

يعد ملعب الملك بودوان بالعاصمة البلجيكية بروكسل والذي سيجمع بين المنتخبين السعودي والبلجيكي غدًا الثلاثاء من أشهر الملاعب الرياضية على مستوى العالم.

ويحتضن الملعب المباراة الودية بين المنتخبين في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا، حيث يسعى من خلالها الجهازان الفنيان الوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين استعدادًا للعرس العالمي.

وتتمثل شهرة ملعب الملك بودوان في أنه شهد حادثة تدافع جماهيري عام 1985 في مباراة يوفينتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا والتي أودت بحياة 39 شخصًا وإصابة 600 آخرين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انهيار الحاجز مما أدى إلى حدوث تلك الكارثة، ليتم على أثرها اقتصار استضافة المباريات على ذلك الملعب في مباريات محدودة.

واحتضن الملعب العديد من المباريات أبرزها نهائي كأس أمم أوروبا 1972، و5 مباريات في يورو 2000 أبرزها النهائي أيضًا، بالإضافة إلى نهائي كأس الكؤوس القارية في موسم 1995-1996.

ومن أبرز المنتخبات التى سبقت الأخضر لمواجهة بلجيكا في هذا الملعب خلال العامين الماضيين بصورة ودية إسبانيا وإيطاليا وتونس والنرويج إضافة إلى التشيك.

ويتسع ملعب المباراة الذي سيحتضن مواجهة الأخضر غدًا لما يقرب من 50 ألف متفرج، ورغم ذلك فإن وسائل الإعلام البلجيكية أشارت إلى أن الإقبال الجماهيري على تذاكر اللقاء ليس بشكل غفير.







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